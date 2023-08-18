Тестовые соревнования по триатлону в преддверии Олимпиады-2024 начались в Париже

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на реке Сене в Париже начались соревнования по триатлону. Данное мероприятие считается тестовым в рамках подготовки к 33-им Олимпийским Играм, которые пройдут в следующем году во Франции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С четверга по воскресенье триатлонисты и пара-триатлонисты будут участвовать в соревнованиях в самом сердце Парижа, заплывая у моста Александра III, а также катаясь на велосипедах и бегая по центральным районам французской столицы, в том числе по Елисейским полям.

Программа соревнований по триатлону включает: дистанцию по плаванию в 1,5 км, гонка на велосипеде - 40 км и бег на 10 км дистанции.

Тем временем внимание организаторов и общественности вызывает качество воды в реке Сене, где пройдет часть текущих соревнований по плаванию, а в следующем году - Олимпийские Игры.

Ряд СМИ полагает, что качество воды может не соответствовать требуемым нормам. Риски возникают из-за проливных дождей, которые могут привести к переполнению парижской канализационной системы и ее сбросу в реку, загрязняя ее опасными бактериями.

Купание в Сене запрещено с 1923 года. В 1990 году мэр города Парижа Жак Ширак, впоследствии ставшим президентом Франции, пообещал сделать реку безопасной для купания.

В настоящее время власти Франции предпринимают комплекс мер по улучшению качества воды в Сене для подготовки ее к Олимпийским Играм, до начала которых остается менее года.