Тестирование вакцины от COVID-19 планируют завершить в Азербайджане весной 2021 года

БАКУ. Trend - КАЗИНФОРМ - Тестирование вакцины от COVID-19 в Азербайджане, скорее всего, завершится в апреле-мае 2021 года. Об этом сообщил в пятницу главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тейяр Эйвазов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Trend».

По информации специалиста, три-четыре страны уже проводят третьи клинические испытания вакцины от COVID-19, которые оцениваются как эффективные.

«Требуется некоторое время, чтобы оценить эффективность и безопасность этой вакцины. Испытания, вероятно, завершатся в апреле-мае. Затем будет создана специальная комиссия, которая вынесет свое заключение по этой вакцине. Только после этого его использование может быть разрешено на глобальном уровне», - сказал Эйвазов.

Также директор Департамента по профилактике и борьбе с заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TABIB) Ягут Гараева в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с вакциной.

«Использование вакцины по-прежнему невозможно. Вакцину можно будет использовать не ранее апреля 2021 года, поэтому этой зимой нам придется находиться на карантине»,- сказала она.

Напомним, в четверг Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий продлил особый карантинный режим на территории страны до 28 декабря.

Теперь во всех открытых и закрытых местах ношение медицинских масок носит обязательный характер. При этом штаб подчеркивает, что за нарушение установленных правил ношения масок будут применяться нормы ответственности, предусмотренные законодательством.

Также с 21 ноября по выходным работа общественного транспорта будет приостановлена.