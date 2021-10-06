Тестирование 5G началось в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях Нур-Султана и Алматы. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Некоторые жители столицы и алматинцы могли уже почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Нами были выделены диапазоны частот для тестового развертывания сетей 5G. Операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях городов Нур-Султан и Алматы. Первые замеры показывают хороший результат», - написал Б. Мусин в Twitter.

Справка: 5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что предполагает большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device (прямое соединение между абонентами), меньшее время задержки, скорость интернета 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.