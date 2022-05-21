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    Тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян применят в России

    21 Мая 2022, 11:12

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян может быть применена в случае угрозы распространения заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Система создана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

    «Центр провел испытания лабораторной тест-системы для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате «у постели больного». Она позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов», - уточнили в Роспотребнадзоре.

    О создании в России автономной тест-системы для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян стало известно 19 мая. Сообщалось, что центр «Вектор» Роспотребнадзора успешно провел ее лабораторные испытания. Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

    Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде государств Западной Европы в апреле - мае, к настоящему моменту он выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки.

    Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в нескольких странах Европейского региона ВОЗ зарегистрированы случаи оспы обезьян.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Россия Мировые новости
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