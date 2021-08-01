Тест на коронавирус станет обязательным для въезда в Германию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Германия вводит новое правило для въезжающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

С 1 августа все прибывающие в ФРГ обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Это касается как туристов, так и граждан страны.

Независимо от того, на каком транспорте они прибывают в страну, наличие справки будут проверять, правда, выборочно как в аэропортах, так и на железнодорожных вокзалах и приграничных автобанах.

Нововведение не коснётся детей до 12 лет, транзитных пассажиров, а также переболевших COVID-19. Проверять не будут и тех, кто вакцинирован препаратами, разрешёнными в ЕС.

Между тем для въезжающих из зон высокого риска сохраняется 10-дневный карантин. Таким образом немецкие власти пытаются остановить распространение опасного дельта-штамма, который выявляют в более 80% всех случаев коронавируса.

Ангела Меркель, канцлер Германии: «Количество инфицированных растёт с тревожной динамикой. Одна из причин – стремительное распространение дельта-варианта. Мы наблюдаем экспоненциальный рост заражений. Мы все очень хотим вернуться к нормальной жизни, но никто не сможет сделать это в одиночку. Мы должны делать всё возможное вместе и сообща. Поэтому нам нужно вакцинироваться. Важна каждая прививка. Это шаг на пути к нормальной жизни».