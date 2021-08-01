Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Тест на коронавирус станет обязательным для въезда в Германию

    1 Августа 2021, 03:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Германия вводит новое правило для въезжающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    С 1 августа все прибывающие в ФРГ обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Это касается как туристов, так и граждан страны.

    Независимо от того, на каком транспорте они прибывают в страну, наличие справки будут проверять, правда, выборочно как в аэропортах, так и на железнодорожных вокзалах и приграничных автобанах.

    Нововведение не коснётся детей до 12 лет, транзитных пассажиров, а также переболевших COVID-19. Проверять не будут и тех, кто вакцинирован препаратами, разрешёнными в ЕС.

    Между тем для въезжающих из зон высокого риска сохраняется 10-дневный карантин. Таким образом немецкие власти пытаются остановить распространение опасного дельта-штамма, который выявляют в более 80% всех случаев коронавируса.

    Ангела Меркель, канцлер Германии: «Количество инфицированных растёт с тревожной динамикой. Одна из причин – стремительное распространение дельта-варианта. Мы наблюдаем экспоненциальный рост заражений. Мы все очень хотим вернуться к нормальной жизни, но никто не сможет сделать это в одиночку. Мы должны делать всё возможное вместе и сообща. Поэтому нам нужно вакцинироваться. Важна каждая прививка. Это шаг на пути к нормальной жизни».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге