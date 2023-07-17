Tesla собрала первый электропикап после двухлетней задержки

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце текущего года, что позволит полномасштабно выйти на авторынок и составить конкуренцию Ford Motor и Rivian Automotive.

Корпус машины изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла бронированы.



Глава компании Илон Маск в свою очередь заявил, что кузов авто настолько прочен, что способен выдержать попадание пули 9-мм калибра.

Tesla представила модель Cybertruck в 2019 году, запуск массового производства был назначен на 2021 году, но впоследствии его отложили до 2022 года, а потом - на 2023 год.