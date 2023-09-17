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телерадиокомплекс президента РК
Международное информационное агентство «Казинформ»
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Акорда
Назначения
Происшествия
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
Политика
Президент
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04:58, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6
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