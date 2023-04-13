Территорию вокруг озера Сайран в Алматы начнут благоустраивать летом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зона вокруг озера Сайран в Ауэзовском районе будет реконструирована и благоустроена вслед за очисткой дна водоема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района сообщил, что с февраля этого года ведутся работы по механической очистке дна озера Сайран от иловых отложений. Завершить работы планируется до конца мая.

«Вслед за очисткой дна озера планируем начать реконструкцию и благоустройство территории озера. Выход документации с госэкспертизы ожидается в этом месяце. Строительные работы планируем начать в августе, завершим в третьем квартале 2024 года», - сообщил аким.

В начале февраля в Алматы началась механическая очистка дна озера Сайран и берегов от ила, камыша и мусора. В марте в сети появилось видео, на котором экскаваторы застряли в болоте во время очистки дна озера.

В 2021 году акимат Алматы презентовал планы по благоустройству прилегающей территории озера Сайран.