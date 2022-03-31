Территорию создаваемых трех областей оценили на наличие очагов природных и техногенных ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин оценил территорию создаваемых Жетысуской, Улытауской и Абайской областей на наличие очагов природных и техногенных ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти области откуда-то не взялись, они расположены на территории предыдущих регионов. Соответственно, каждый регион имеет свои особенности, но, если говорить о создании Абайской области, там есть риски возникновения, прежде всего, сейсмической активности. В том числе, территория также, как и Алматинской области, подвержена большому риску», - сказал Юрий Ильин.

Что касается паводковых явлений, по словам главы МЧС, на территории Улытауской области меньше всего опасений, этому региону присущи техногенные ситуации.

«Алматинская область, также как и Семей - это концентрация компактного проживания, где есть риски природных и техногенных ЧС», - пояснил Ю.Ильин.