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    • Территорию «Атакента» реконструируют и благоустроят в Алматы

    4 Августа 2022 11:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году акимат Алматы проведет реконструкцию и благоустройство территорий «Атакента». Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Житель Бостандыкского района на встрече с акимом города заявил, что территория «Атакента» запущена, пруды покрыты пеной. Зелень вокруг высыхает.

    «По вопросу «Атакента» мы приняли в коммунальную собственность наши земли, которые были определенное время бесхозными. Готовится отдельный проект по восстановлению самого «Атакента», по его дополнительному озеленению. Со следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории», - ответил Ерболат Досаев.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы
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