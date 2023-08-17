Территория сельского кладбища отдана под детский лагерь в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области сельчане не могут похоронить своих родных из-за того, что кладбище находится… на территории детского лагеря. Речь идет о погосте с трехсотлетней историей. Он почему-то оказался окружен зонами отдыха, как взрослыми, так и детскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

«Мы не можем спокойно пройти к усопшим, Коран прочесть. Похороны провести – надо разрешение брать. Это все из-за ошибки земельного комитета, который неправильно выдал земли, не посмотрев даже, что здесь на местности есть. Просто землю по кадастру определили под лагерь. Это неуважение ни к живым, ни к мертвым», - рассказал Касымхан Умирзаков.

Теперь, чтобы прочитать Коран или провести погребение, людям приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешение. А попав на территорию, ужасаются тому, что между надгробных плит гуляют дети или выпивают взрослые. Возмущенные таким положением сельчане не раз обращались к чиновникам. Те признают, их предшественники совершили ошибку. И даже знают, как ее исправить. Но, когда кладбище все-таки отделят от зон отдыха, никто сказать не может. «Мы отправляли несколько раз письма в Министерство просвещения и Министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Решение зависит от них, они должны совместно решить вопрос. После мы сделаем для кладбища отдельный госакт, и проблема будет решена», - прокомментировал главный специалист отдела земельных отношений Толебийского района Даулет Исабекулы.