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    Территория добра: акция #BizBirgemiz шагает по Карагандинской области

    21 Марта 2020, 13:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За масками - к швее, волонтёру, воспитателю. Единая республиканская акция #BizВirgemiz охватила Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ».

    Шахтинск

    Акцию #BizBirgemiz поддержали сотрудники детского сада «Балапан» в Шахтинске. Воспитатель Салтанат Жилкибаева и помощник воспитателя Эльвира Карбаева сшили маски для коллег из детсада «Еркетай».

    Каркаралинск

    В Каркаралинске волонтёры проводят кампанию по раздаче продуктов, медикаментов, масок малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам.

    «Сегодня, во время пандемии, я считаю, каждый гражданин обязан проявлять сочувствие, заботиться друг о друге. Нужно сохранить наше единство», - говорит Сая Макашева, хозяйка продуктового магазина, выступившая спонсором этой акции.

    Жезказган

    В Жезказгане женщины из центра «Ұлағат» принимают заказы на изготовление масок, а волонтёрская организация «Жылы жүрек» шьёт их и раздаёт жезказганцам и гостям города. Также в преддверии Наурыза волонтёры «Жылы жүрек» помогли малообеспеченным семьям продуктами.

    Сатпаев

    В Сатпаеве при поддержке акимата города сотрудники Центра культуры и творчества имени Ш. Дилдебаева и ремесленники сшили более 100 масок и раздали их.

    Бухар-Жырауский район

    Центральный сельский округ Бухар-Жырауского района снабжают масками местные производители. По инициативе и.о. директора КарСХОСа Бауыржана Калымова было закуплено материала на 100 тыс. тенге. Так он обеспечил масками не только работников своего производства, но и жителей Центрального.

    Мастерицы в день шьют по 300-400 масок, которые тут же раздаются.

    Актогайский район

    Предприниматель из Актогайского района Дарын Досмахов словом и делом поддерживает #BizBirgemiz.

    «Давайте окажем финансовую помощь пожилым и многодетным. Давайте объединимся как нация, чтобы победить коронавирус и противостоять глобальному экономическому кризису. Я тоже приму участие в акции #BizBirgemiz и бесплатно раздам 500 масок. Приглашаю представителей бизнеса принять участие в этом мероприятии», - написал на своей странице в Facebook Дарын Досмахов.

    #BizBirgemiz расширяет географию добра.

    Автор:

    Карагандинская область Благотворительность Общество Бірге - реализуем вместе Волонтёрство
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