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    Термос-теплицу построят в Караганде

    20 Июля 2023, 18:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории биолого-географического факультета Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова идёт строительство подземной теплицы. Там будут проводиться научно-исследовательские работы и выращиваться рассада для нужд вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О строительстве теплицы учёные вуза задумались 15 лет назад. Но тогда речь шла о надземном сооружении.

    «Мы давно хотели иметь свою теплицу. Думали строить надземное помещение, но его содержание очень дорогостоящее и сложное, ведь в нашем регионе очень жаркое лето и холодная зима. Есть технология создания подземных теплиц. Такие сооружения широко используются в странах Северной Европы. Три года назад в Сатпаеве местный предприниматель построил термос-теплицу. Наши учёные съездили к нему зимой, ознакомились с условиями», – рассказывает Серикболат Талжанов, декан биолого-географического факультета.

    Руководство университета идею учёных поддержало и выделило более 200 млн тенге на строительство теплицы и благоустройство территории.

    Строительство термоса-теплицы началось в марте. Здесь будут две секции. Одна из них предназначена для обучения студентов и проведения научно-исследовательских работ. В другой секции будут выращивать рассаду для собственных нужд и создадут питомник.

    В рамках благоустройства на площади около 2 га высажено более 700 деревьев.

    Всего 14 видов хвойных и широколиственных растений. Налажен автоматический

    полив.

    Завершить все работы планируют в сентябре.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Наука Вузы Караганда
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