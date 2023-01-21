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      Северо-Казахстанская область

    Терминалы обращений установили во всех колониях СКО

    21 Января 2023, 17:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за прошлый год количество осужденных возросло на 540 человек. Такие данные привели на коллегии по итогам работы департамента уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, несмотря на рост «тюремного населения» оперативно-режимная обстановка остается стабильной.

    На коллегии заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов обратил внимание на рост членовредительств со стороны осужденных. Он потребовал детально разбираться в каждом подобном случае с выяснением конкретных причин, по которым они совершаются.

    «Стабильная обстановка в учреждениях не должна достигаться через ущемление прав осужденных и унижения человеческого достоинства. Недопустимы любые формы их проявления. С этого года исключительная подследственность по делам о пытках законодательно определена за прокуратурой. В этой связи главной задачей является своевременное реагирование на все поступающие сигналы о пытках и соблюдение конституционных прав осужденных в местах лишения свободы», - отметил М.Кожамкулов.

    В пресс-службе надзорного органа добавили, что во всех колониях области подключили сплошное видеонаблюдение, установили терминалы обращений.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система
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