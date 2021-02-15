Терминалы Home credit bank вновь заработали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Терминалы Home credit bank вновь заработали. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба, технические неисправности были устранены, и теперь все платежные терминалы по Казахстану работают. Причины технических сбоев выясняются.

Ранее сообщалось, что терминалы оплаты Home credit bank не работают по всему Казахстану.

В колл-центре банка пояснили, что причиной всему технические сбои. В банке обещали исправить ситуацию до конца дня. Из-за неработы терминалов в некоторых столичных филиалах банка образовались очереди, между тем гражданам необходимо соблюдать дистанцию. Клиентам предлагали как альтернативу совершить платеж через менеджера в кассу, но при этом необходимо было оплатить комиссию в 500 тенге.





Фото: lenta.ru