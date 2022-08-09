Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Терминал внутренних рейсов реконструируют в аэропорту Алматы

    9 Августа 2022 00:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После завершения строительства нового терминала международного аэропорта Алматы планируется реконструкция терминала внутренних рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Собираемся ли мы проводить реконструкцию внутреннего терминала в будущем? Да. Если мы смотрим на общий процесс, то сначала заканчивается новый терминал. После его запуска мы приступим к ремонтным работам нынешнего терминала. Мы уже сейчас рассматриваем разные варианты. Стараемся нынешний терминал улучшать по возможности… Мы смотрим, какие у нас есть возможности», - сказал на брифинге РСК старший вице-президент по наземному обслуживанию и производству АО «Международный аэропорт Алматы» Зитцерс Симонс.

    TAV Airports, выкупившая международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание международного пассажирского терминала. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

    Ранее общественности был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года
    Движение ночных автобусов маршрута №10 остановят в столице
    Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане
    Ремонт взлетно-посадочной полосы закончили в аэропорту Нур-Султана
    Популярное
    1 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
    2 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе
    3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
    4 Землетрясение произошло в 277 км от Алматы
    5 1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки