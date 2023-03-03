Терминал для оформления удостоверений личности и паспортов появился в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь казахстанцы смогут подавать заявки на получение документов самостоятельно и быстро их получать, передает МИА «Казинформ».

Терминал оборудован всеми необходимыми функциями:

– камерами для прохождения автоматической биометрической идентификации личности по фотографии, имеющейся в базе данных МВД, и фотографирования;

– сканером для учинения подписи;

– QR-кодом для оплаты госпошлины.

Презентацию новых терминалов посетил министр цифрового развития Багдат Мусин.

«Теперь не нужно тратить время на ожидание в очереди, затем проходить регистрацию у сотрудника миграционной службы, идти фотографироваться и отдельно бежать в кассу для оплаты. Терминал документирования позволит сделать все в одном месте. Человек также может самостоятельно выбрать удачное фото для документа», - сообщил министр на своем Telegram-канале.

Он заверил, что процесс займет не более 10 минут. Однако во избежание ошибок и недоразумений, заявителю все же нужно будет обратиться к сотруднику миграционной службы для проверки корректности подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.

Пока такой терминал установлен только в Астане, в ЦОНе на Керей и Жанибек хандар, 4/1. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

«Такие нововведения – очередное движение к дебюрократизации нашего общества и госорганов, к прозрачности оказания госуслуг и реализация концепции invisible government, о чем неоднократно в своих выступлениях упоминал Глава государства. Мы стремимся к тому, чтобы получение услуг от государства было качественным и оперативным», - заключил Багдат Мусин.