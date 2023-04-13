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    Терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти из-за плановой остановки

    13 Апреля 2023, 01:36

    НОВОРОССИЙСК. КАЗИНФОРМ - Морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, передает МИА «Казинформ».

    «Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой», - говорится в сообщении компании.

    Объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи. Ранее в ряде СМИ сообщалось о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).

    КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи км.

    В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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