Терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти из-за плановой остановки

НОВОРОССИЙСК. КАЗИНФОРМ - Морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, передает МИА «Казинформ».

«Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой», - говорится в сообщении компании.

Объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи. Ранее в ряде СМИ сообщалось о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи км.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.



