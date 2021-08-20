Тери Хакала о ситуации в Афганистане: Очень важно, чтобы было найдено политическое решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала в ходе общения с прессой рассказала о том, как развиваются отношения между Казахстаном и ЕС, а также дала комментарий по ситуации в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках своего двухдневного визита в Казахстан специальный представитель ЕС по Центральной Азии встретилась в пятницу с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди, после чего приняла участие в пресс-брифинге для представителей средств массовой информации.

В ходе пресс-брифинга Тери Хакала отметила, что это ее первый официальный визит в качестве специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии, но будучи финским дипломатом она бывала здесь раньше.

«Мой визит продолжится два дня. Как вы знаете, вчера я встречалась с вашим Президентом, - рассказала европейский дипломат. - Также были встречи в Сенате, с представителями гражданского общества. В ходе своего визита я встречусь с членами Правительства, вашими коллегами – журналистами, а также с представителями дипломатического корпуса стран ЕС».

Говоря об отношениях между Казахстаном и ЕС, она описала их как «очень динамичные».

«Между нами заключено соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, над которым мы работаем. Также мы работаем над исполнением Стратегии ЕС в Центральной Азии, которая была принята в 2019 году. Немного в этом отношении помешала ситуация с коронавирусом, но мы постепенно наращиваем темпы по исполнению стратегии. У нас очень хороший диалог, мы можем обсуждать многие вопросы, включая права человека, роль гражданского общества. У нас открытый диалог», - сказала Тери Хакала.

Относительно ситуации в Афганистане, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии заявила, что сейчас слишком рано говорить о чем-то конкретном, так как ЕС в данный момент обсуждает то, что произошло в стране буквально пару дней назад.

«Сейчас мы занимаемся эвакуацией наших сотрудников из Афганистана. Это довольно длительный процесс. Пока рано прогнозировать, как будет развиваться ситуация. ЕС ожидает, что будут соблюдены международные законы о гуманитарной помощи и правам человека, а также все обязательства, которые Афганистан брал на себя на международном уровне ранее. Очень важно, чтобы ситуация развивалась спокойно и было найдено политическое решение», - особо подчеркнула она.



