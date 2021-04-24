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    Теракт во Франции: сотрудницу полиции убили на рабочем месте

    24 Апреля 2021, 03:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Франция потрясена убийством сотрудницы полиции. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается национальная антитеррористическая прокуратура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В пятницу днем в городе Рамбуйе, вооруженный ножом мужчина нанес служащей комиссариата два удара в область шеи. От полученных ранений 49-летняя женщина умерла на месте. У погибшей остались двое детей - 13-ти и 18-ти лет.

    Подозреваемого при задержании ранили. Позже он скончался. По словам очевидцев, во время нападения злоумышленник кричал: «Аллаху акбар».

    На место ЧП прибыли глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Франции Жан Кастекс.

    Жан Кастекс, премьер-министр Франции: «Я приехал сюда с министром внутренних дел, чтобы поддержать после всего случившегося полицейских и сотрудников комиссариата Рамбуйе. Я хотел бы сказать всем французам, что наша решимость бороться с терроризмом во всех его формах остается неизменной».

    Нападение, как сообщается, совершил - 36-летний выходец из Туниса, который недавно переехал в Рамбуйе и работал курьером. У мужчины был временный вид на жительство во Франции, истекавший в декабре нынешнего года.

    Префектам департаментов и регионов отдано распоряжение усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Франция
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