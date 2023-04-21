Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Теракт на юге Казахстана предотвратили сотрудники КНБ

    21 Апреля 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения антитеррора Комитета Национальной безопасности предотвратили теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовил гражданин одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «В столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях. По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана», - сказано в сообщении Комитета.

    В ведомстве добавили, что при координации Штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Безопасность КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Антитеррористическое учение пройдет в Астане
    8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика ликвидировал КНБ РК
    Членов международной террористической организации ликвидировали на таджикско-афганской границе
    В Казахстане изъято из незаконного оборота 268 единиц оружия и 30 тысяч боеприпасов с начала года
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров