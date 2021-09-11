Теракт 11 сентября - роковой день в истории США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Со дня самого масштабного террористического акта в истории человечества, известного также всему миру как «9/11», прошло ровно 20 лет. 11 сентября 2001 года запомнился в истории США и в памяти многих американцев как одна из черных дат, унесшая жизни тысячи невинных жителей. Теракт в американском мегаполисе Нью-Йорк стал крупнейшим в истории по числу человеческих жертв и по сей день содержит в себе множество засекреченных документов. В преддверии 20-летия этого трагического события корреспондент МИА «Казинформ» разбирался в деталях произошедшего.

Сегодня в Америке принято считать время до 11 сентября и после, словно заменили календарь с нуля. Даже мемориал на месте трагедии назвали «Нулевой уровень». 11 сентября 2001 года был обычным рабочим днем. Вторник, который ничем не отличался от других. Люди, не подозревая ни о чем, отправились на работу, возможно, в последний раз обняв своих близких и родных.

События теракта 20-летней давности развивались приблизительно следующим образом. Утром того же дня четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера, следовавшие в Калифорнию из аэропортов Логан, Даллес и Ньюарк. Захватчики превратили эти самолеты в огромные управляемые бомбы, которыми рассчитывали поразить символически важные для Америки здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Три из четырех авиалайнеров марки Боинг 767-200 и 757-200 все-таки террористам удалось направить в назначенные цели.

Первые удары пришлись по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке. Самолет с бортовым номером N334AA, врезался в северную башню в 8:46 утра по местному времени, приблизительно на уровне 94-98 этажа. Второй же столкнулся с южной башней спустя 17 минут - в 09:03 примерно на уровне 78-85 этажа. Это событие было запечатлено телевизионными съемочными группами, снимавшими последствия первого удара.

От столкновений в двух 110-этажных башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Многие сотрудники оказались в ловушке стихии огня без единого шанса на спасение. Всего за полтора часа, после продолжительного пожара пылающие небоскребы с разницей во времени в 45 минут обрушились, как карточные домики. Третье здание, башня именуемый «WTC 7», разрушилось в 17:20 в результате серии взрывов газа и последовавшего пожара.

Тем, кто был вблизи башен-близнецов, в момент их обрушения пришлось спасаться бегством. Нью-йоркские таксисты Yellow Cab и другие частные водители увозили людей подальше от места катастрофы. Люди на Бродвее, работники местных кафе и просто прохожие, активно помогали друг другу, выносили воду, медицинские аптечки.

В то время как американцы приходили в себя от увиденного, в другой части города в 09:37 произошел третий теракт. На этот раз целью террористов оказалась штаб-квартира Министерства обороны США –Пентагон.

Четвертый лайнер разбился на поле в юго-западной части Пенсильвании, около местности Шанксвилл в 10:03. Место падения находилось приблизительно в 240 км к северу от Вашингтона. Как показало изучение записей телефонных звонков, поступавших с борта этого злосчастного лайнера, падение произошло в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть контроль над самолетом. Они решили рискнуть и попытаться обезвредить захватчиков, после того как узнали по мобильным телефонам, что другие захваченные воздушные судна врезались в башни ВТЦ. По некоторым сведениям, целью террористов, захвативших этот рейс, вероятно, было здание Капитолия в Вашингтоне.

Происходящие события вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США. Все коммерческие авиарейсы были отменены. Посадка самолетов на территории США кроме внутренних рейсов, уже находившихся в воздухе, была запрещена. Самолеты, прибывавшие в Америку из других стран, были направлены обратно в аэропорты вылета или направлялись в аэропорты Канады и Мексики. Над крупными городами США было организовано патрулирование истребителями ВВС и Национальной гвардии.

Согласно выводам «Комиссии 9/11», созданной американским правительством и Конгрессом, приблизительно 16 тысяч человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.

Жертвами терактов стали 2977 человек. Из них 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 343 пожарных и 60 полицейских. Около 6000 были ранены, еще 24 пропали без вести. В Нью-Йорке в зданиях ВТЦ и на земле погибло 2606 человек, в то время как в здании Пентагона - 125.

Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть гибели от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели. Некоторые пытались выбраться на крыши башен в надежде быть эвакуированными вертолетами, но их не спасли, поскольку двери на крышу были закрыты, а дым и жар пожаров сделали невозможным использование вертолетов.

Помимо граждан Америки теракт унес жизни граждан еще 91 государства. Среди погибших числится единственная казахстанка Жанетта Цой, которая в тот роковой день находилась в одном из злополучных башен-близнецов.

Что касается организаторов теракта, известно, что 19 человек действовали в составе четырех групп. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Среди террористов было шесть основных организаторов и тринадцать рядовых членов группы.

Примечательно, что 4 террористов не соответствовали типичному портрету шахидов, поскольку они были среднего возраста, хорошо образованными и со сложившейся жизненной позицией. Как сообщили позже, пятнадцать из них были гражданами Саудовской Аравии, двое - Объединенных Арабских Эмиратов, один - Египта и еще один - Ливана.

Ответственность за атаки на нью-йоркские башни взяла на себя запрещенная в Казахстане и многих странах мира террористическая группировка «Аль-Каида». Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки «Талибан». Администрация тогдашнего президента США Джорджа Буша, после первых дней замешательства, объявила тотальную войну международному терроризму.

США в ультимативной форме потребовали от режима «Талибан» в Афганистане выдать бен Ладена и ликвидировать все базы по подготовке террористов. Но получив отказ, приказал военно-воздушным силам США начать бомбардировки террористических лагерей «Аль-Каиды» и военных баз талибов в Афганистане. Организатора серии терактов - главаря «Аль-Каиды» ликвидировали спустя 10 лет после атаки во время спецоперации в Пакистане. По некоторым данным, Америка с момента теракта потратила на военные расходы 1 трлн 649 млрд долларов.

Самое ужасное, что сотни тысяч тонн обломков на месте бывшего ВТЦ оказались токсичными. После обрушения башен в воздухе наблюдалось превышение уровня токсичных веществ. Пострадавшие, спасатели, журналисты и местные жители вдыхали опасную пыль и заболели. Нижний Манхэттен превратился буквально в рассадник рака.

Онкологические заболевания из-за 11 сентября диагностированы у несколько тысяч человек. По некоторым данным в течение нескольких месяцев скончались свыше 1400 спасателей, устранявших последствия. После работы на развалинах в депрессию впадали даже служебные собаки. Их приучили искать под завалами живых людей, но они находили только мертвых.

Завалы на месте башен-близнецов разбирали восемь месяцев, в то время как восстановление разрушенной части Пентагона заняло всего год. Уже в 2006-2013 годах на месте теракта построили новую башню Всемирного торгового центра, причем она намного выше башен-близнецов (541 против 415 метров) и это сейчас самое высокое здание в США.

С 2002 года 11 сентября в США отмечен в календарях американцев как День патриота. С 2009 года эта дата была также названа общенациональным Днем служения и памяти. Фонд компенсаций жертвам трагедии 11 сентября в США (VCF) выплатил более 8 млрд долларов пострадавшим и семьям погибших в трагедии. К настоящему времени деньги были выплачены более чем 40 тысячам человек.

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка недавно раскрыло личности еще двух жертв теракта. Их личности удалось установить с помощью ДНК-анализа останков. Отмечается, что еще 1106 жертв, или 40% погибших, остаются неопознанными.

В 2011 году на этом месте разрушенных зданий появился мемориал и музей. Сейчас место, где стояли небоскребы, называется Ground zero - «Нулевой уровень». Вместо башен сооружены два гигантских бассейна-фонтана в виде двух черных квадратных водопадов, расположенных прямо в основаниях бывших башен-близнецов. На их бронзовых окантовках написаны имена около 3 тысяч жертв теракта. Вокруг бассейнов разбили дубовый парк в память о пожарных, погибших при спасении людей. Ежегодно в годовщину трагедии на этом месте включаются 88 прожекторов.

На днях президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании в течение полугода документов о терактах 11 сентября 2001 года, в которых говорится, что в преддверии 20-й годовщины «9/11» американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках. Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.

Сегодня опубликовано очень много рассказов об этом страшном событии от выживших американцев. По сей день, некоторые из них вынуждены проходить медобследования и психологические реабилитационные курсы. Другим же повезло меньше - они умерли от токсинов, вредных веществ. И спустя целых 20 лет свидетели или выжившие все еще помнят картины ужасной трагедии как будто это произошло вчера.

Несомненно, террористический акт, имевший место ровно 20 лет назад в американском мегаполисе Нью-Йорк, известный также всему миру как «9/11», стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.



