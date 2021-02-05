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    «Теплые пляжи» построят в Мангистауской области

    5 Февраля 2021, 17:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На обустройство «теплых пляжей» в Мангистауской области выделено 72 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2018 году во время Актауского саммита Елбасы давал поручение о том, что город Актау должен стать современным курортным регионом. Согласно поручению при поддержке Правительства была разработана государственная программа на 2019-2024 годы. По данной программе Мангистауская область вошла в число перспективных туристических регионов, то есть в топ-10», - сказал Галымжан Ниязов во время общественных слушаний в Мангистауской области.

    Заместитель акима области отметил, что в 2020 году для развития инфраструктуры было выделено 17 млрд тенге.

    «В связи с этим были проведены работы по водоснабжению, газу, обустройству дорог. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, в этом году большие строительные работы по «теплым пляжам» начнут компании BI Grouop, Sembol. Для этой цели при поддержке Правительства выделяется 72 млрд тенге», - отметил он.

    Он также проинформировал о том, что существуют 12 проектов, которые будут осуществлять местные компании. По словам замакима, 12 проектов оцениваются в 400 млрд тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Строительство Мангистауская область Регионы
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