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    Теплые остановки установят в Костанае

    12 Июля 2023, 14:32

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - К зиме в Костанае планируется установить 15 новых теплых остановок, 8 из которых - будут с помещением под бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

    «В рамках подготовки городского пространства к зимнему сезону и в целях организации удобств жителям в холодный период, запланирована работа по обустройству остановочных павильонов. Будет установлено 8 теплых остановочных павильонов с помещением под бизнес, 7 теплых остановочных павильонов без дополнительных помещений»,- сообщили в городском профильном ведомстве.

    Планируется, что все теплые павильоны будут оснащены кондиционером, тепловой завесой, оборудованных видеокамерами как внутри, так и с наружи с выводом в ситуационный центр «I-Komek».

    Фото: отдел ЖКХ акимата Костаная

    «Также в планах замена 15 старых остановочных павильонов по проспекту Абая на новые современные остановки. Дизайн открытых остановок соответствует типу планируемых к установке теплых павильонов для поддержания единого кода города. Старые демонтированные павильоны с проспекта будут переустановлены на окраины города»,- добавили в отделе ЖКХ.

    Сами проекты эскизов отдел акимата опубликовал в Instagram, причем они на стадии обсуждения и могут быть изменены.

    Фото: отдел ЖКХ акимата Костаная

    Фото: отдел ЖКХ акимата Костаная

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    ЖКХ Акимат Отопительный сезон Костанай
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