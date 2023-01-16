Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Теплые остановки появились в Семее

    16 Января 2023, 13:49

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Четыре теплые остановки появились в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Теплые павильоны появились на автобусных остановках «Музыкальная школа» по проспекту Шакарима, «Университет» по улице Абая, «72 квартал» и возле областной больницы.

    Они оснащены системой видеонаблюдения. Здесь можно зарядить мобильный телефон во время ожидания общественного транспорта. Планируется увеличить их количество.

    Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе посещения «Семавтопарка» говорил о планах установки в городе теплых остановок.

    Жителей Семея попросили бережно относиться к общему имуществу.


    Кадр из видео/instagram.com/abai_oblysynyn_akimdigi
    Транспорт Абайская область
    Новости по теме
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров