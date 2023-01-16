Теплые остановки появились в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Четыре теплые остановки появились в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Теплые павильоны появились на автобусных остановках «Музыкальная школа» по проспекту Шакарима, «Университет» по улице Абая, «72 квартал» и возле областной больницы.

Они оснащены системой видеонаблюдения. Здесь можно зарядить мобильный телефон во время ожидания общественного транспорта. Планируется увеличить их количество.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе посещения «Семавтопарка» говорил о планах установки в городе теплых остановок.

Жителей Семея попросили бережно относиться к общему имуществу.



Кадр из видео/instagram.com/abai_oblysynyn_akimdigi









