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    Теплую осеннюю погоду в Казахстане прогнозируют синоптики

    12 Октября 2022, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители восточной половины Казахстана все еще могут наслаждаться теплой погодой, где все еще господствует европейский антициклон. На запад и северо-запад страны продолжит смещаться циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На севере, в центре и на востоке республики столбики термометров в дневные часы ожидаются в пределах 15-20 тепла, на юге 20-25 тепла, а на западе, северо-западе, севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 6-15 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
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