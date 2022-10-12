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Теплую осеннюю погоду в Казахстане прогнозируют синоптики

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Октября 2022, 11:45
Теплую осеннюю погоду в Казахстане прогнозируют синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители восточной половины Казахстана все еще могут наслаждаться теплой погодой, где все еще господствует европейский антициклон. На запад и северо-запад страны продолжит смещаться циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На севере, в центре и на востоке республики столбики термометров в дневные часы ожидаются в пределах 15-20 тепла, на юге 20-25 тепла, а на западе, северо-западе, севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 6-15 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


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