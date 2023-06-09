Тепловые удары фиксируют у жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Резкое увеличение вызовов скорой неотложной медицинской помощи наблюдается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылские медики констатируют, что с наступлением жарких дней участились сердечные и гипертонические заболевания, появились случаи тепловых или солнечных ударов, являющихся крайне опасными для здоровья человека состояниями.

По информации Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи, с 24 по 30 мая было зарегистрировано 9 995 вызовов, и в двух случаях «скорую помощь» вызывали по поводу теплового удара. С 30 мая по 6 июня зарегистрировано уже 10 235 вызовов, из них также два случая тепловых ударов.

«Чтобы избежать солнечных ударов, врачи советуют во время жаркой погоды не находиться под прямыми лучами солнца с 11:00 по 16:00 часов. Следует надевать легкую одежду из натуральной ткани светлых тонов, обязательно носить головной убор. Необходимо пить больше воды, избегая сладких газированных напитков, алкоголя и кофеина, которые быстро приводят к обезвоживанию. Людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным и пожилым людям нужно беречь себя больше остальных.

При наличии симптомов солнечного, или теплового, удара в виде повышения температуры тела и артериального давления, головной боли, слабости и тошноты, человека следует сразу же увести в прохладное помещение. В области шеи, подмышек, ладони и паха, следует накладывать влажные прохладные салфетки для снижения температуры. Пострадавшему от жары необходимо каждые 2-3 часа давать прохладную воду для восстановления водного баланса. В случаях потери сознания и головокружения необходимо срочно вызывать скорую помощь», - пояснили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Как прогнозируют метеорологи, жаркая сухая погода с температурным фоном более +40 в тени сохранится в регионе в ближайшие два месяца.