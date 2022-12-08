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      Образование

    Тепловой пушкой поднимают температуру в новой школе в Петропавловске

    8 Декабря 2022, 10:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новый руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО Алена Мальгаева посетила замерзающую IT-школу-лицей имени М. Жумабаева в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, отдел образования и администрация школы приняли меры для нормализации температуры в кабинетах. Сейчас по гарантии подрядчик утепляет стеклопакеты, отрегулировали систему вентиляции, приобрели соответствующее оборудование для утепления зениток.

    «Проведен анализ работы теплового узла, показатели в норме. Принято решение о приобретении более мощного насоса для системы отопления, временно в реакреации младших школьников установлена тепловая пушка. Меры позволили повысить температуру в кабинетах до 20-22 градусов. Обучающиеся занимаются в штатном режиме. Вопрос на постоянном контроле соответствующих структур», - сообщили в департаменте.

    После жалоб родителей в социальных сетях на холод в кабинетах в новой школе ситуацией заинтересовались в антикоррупционной службе. Когда они находились в учебном заведении, температура воздуха в классах составляла всего 15 градусов.

    В социальных сетях чуть ли не регулярно появляются сообщения от пользователей из разных районов области с жалобами на холод в школах. Между тем в августе руководитель управления образования Назир Жашибеков рапортовал на заседании акимата о готовности школ региона к отопительному сезону.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование
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