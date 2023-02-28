Теплота приема компенсирует холодную погоду в Астане – Энтони Блинкен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил признательность за теплый прием, оказанный ему в Казахстане за время его официального визита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы принимали Вас в мае прошлого года в Вашингтоне, погода была помягче, но температура на улице с лихвой компенсируется теплотой, которую Вы и Президент Касым-Жомарт Токаев проявили по отношению к нам. Особенно я хочу поблагодарить за гостеприимство, за то время, которое он нам уделил, а также за диалог, который мы провели», - сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Он заверил, что партнерство между странами является очень крепким.

«Партнерство между Казахстаном и США развивается. США были первой страной, которая признала независимость в Казахстане. Мы продолжаем быть приверженными суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и других стран региона», - добавил Энтони Блинкен.

Напомним, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом. Это его первый официальный визит в Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Энтони Блинкена, отметив, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Энтони Блинкен также посетил Казахский национальный университет искусств и провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.



