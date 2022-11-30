Теплосети Алматы проверят во избежание повторения экибастузского ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы обеспокоились состоянием тепловых и электрических сетей и спросили у исполняющего обязанности акима Ерболата Досаева, есть ли риск отключения систем отопления, как в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы прилагали и прилагаем все усилия, чтобы у нас таких ситуаций не возникало. Энергосистема и теплоснабжение должны обеспечиваться в полном объеме и нужного качества. Мы очень интенсивно провели работы по подготовке к зиме не на бумаге, а посмотрели все, что у нас есть, и наши узкие места. Считаем, что город готов. Но недавно было поручение Главы государства и Премьер-Министра, чтобы мы еще раз провели дополнительную ревизию энергосистемы. Работа начинается 1 декабря. Вы знаете, что энергоактивами в городе занимается «Самрук-Энерго», совместно с ними пройдет проверка электроснабжения. По теплосетям с Алматинскими тепловыми сетями проверим все котельные в ближайшие две недели, с 1 по 15 декабря. Пока предпосылок для опасений у нас нет, все работает в обычном режиме, хотя аварийные ситуации при снижении температуры всегда возможны, но мы к этому должны быть готовыми», - отметил он.

27 ноября в Экибастузе на местной ТЭЦ произошла крупная авария, в результате которой почти весь город остался без тепла и горячей воды.



