Теплоисточники Казахстана, новые акимы регионов и мировой футбол – обзор недели

11 Декабря 2022, 15:00

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Режим ЧС в Экибастузе отменили. В город возвращают тепло. А в трех регионах и столице поменяли акимов. О том, чем запомнилась минувшая неделя – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Экибастузцев можно назвать птицей Феникс. Но только в их случае они восстали практически изо льда вместо пепла. Последние две недели весь Казахстан с замиранием сердца ждал хороших новостей об этом городе, многие помогали, чем могли: кто деньгами, кто необходимыми вещами и продуктами, а некоторые регионы даже отправляли своих специалистов коммунальной сферы.

В понедельник, как сообщил оперативный штаб, была произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных 71 многоэтажного дома города Экибастуза.

По словам руководителя оперативного штаба — первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, на 5 декабря был завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов. Затем велись подключения внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливали системы водоснабжения и канализации. Оперативным штабом был опубликован список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ.

В тот же день был организован брифинг, где временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что оценка ущерба от аварии на ТЭЦ в Экибастузе еще не началась.

«Оценка ущерба еще не началась, проводим аварийно-восстановительные работы. Когда мы закончим, акимат займется этой работой. Было свыше 2 тысяч заявлений, но я точно не могу сказать», - сказал Олег Крук в ходе брифинга.

По данным акима города Экибастуза Аяна Бейсекина, в городе имеется 12 пунктов обогрева, а в 7 из них расположены пункты приема заявления от граждан на возмещение ущерба.

«Заявление пишется в произвольной форме, с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие-то работы самостоятельно, то с приложением всех необходимых фискальных чеков. После этого комиссионно будем обследовать. Как правило, в течение трех дней идет возмещение», - проинформировал аким.

Также аким Экибастуза сообщил, что во всех 12 домах были заменены порядка 2 тысяч батарей. Бригады работали круглосуточно.

«Работа ведется круглые сутки. Я показывал, что у нас идет перераспределение групп бригад в ночную смену. Работы будут продолжены до их полного выполнения. Задача непростая, поскольку в суровых погодных условиях приходилось восстанавливать все подводящие сети к жилым домам, но мы благополучно с этой задачей справились. Во всех подвалах и на всех тепловых узлах у нас имеется сегодня тепло. Как я уже говорил, задача – поднять теплоноситель в квартиры. Сейчас все наши ресурсы мобилизованы. Мы этим вопросом занимаемся», - добавил Аян Бейсекин.

Что касается социальных объектов. В среду, 7 декабря, в акимате Павлодарской области сообщили, что в течение дня завершатся аврийно-восстановительные работы по подаче тепла на социальных объектах города Экибастуза.

«На сегодня теплоснабжение подведено к оставшимся трем объектам: школе № 10, детским садам № 25 и № 4. На объектах ведутся работы по внутренней системе теплоснабжения, то есть замене стояков и радиаторов отопления. Завершение работ ожидается сегодня в течение дня», - сообщили в акимате Павлодарской области.

За эти две недели не раз у жителей Экибастуза, да и страны в целом возникал вопрос «В чем причина аварий?». Пока что точного ответа нет. Однако одной из причин изношенности тепломагистрали назвали тарифную политику.

Глава государства возложил на Правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону. Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах.

Также предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.

Были даже разговоры о продаже Экибастузской ТЭЦ государству. Эту новость прокомментировал заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. По его словам, сперва надо провести анализ, оценить нынешнее состояние ТЭЦ, какое количество средств необходимо на саму ТЭЦ, какое – на сети, чтобы не было нагрузок по бюджету.

Что же касается виновных в аварий на экибастузской ТЭЦ, Серик Жумангарин заверил, что виновные будут названы после подачи тепла во все дома.

8 декабря был отменен режим ЧС в Экибастузе.

«8 декабря 2022 года акимом города Экибастуз принято решение об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба. Во всех многоквартирных жилых домах подано теплоснабжение», - говорилось в сообщении пресс-службы акимата.

В ведомстве добавили, что будут продолжены регулировочные работы по восстановлению гидравлического режима в многоквартирных и частных жилых домах.

Незначительные перебои в теплоснабжении были и в других городах страны.

Если в Актау власти были вынуждены отключить горячую воду, для бесперебойного снабжения город теплом, то в Петропавловске обнаружили дефект на тепломагистрали №28. А в Атырау девять многоэтажек на несколько часов остались без теплоснабжения.

Пока в этих городах меняли трубы, в некоторых регионах меняли акимов.

Например, 7 декабря акимом Восточно-Казахстанской области стал Даниял Ахметов.

В тот же день Глава государства подписал Указ о назначении Асаина Байханова акимом Павлодарской области.

8 декабря в Карагандинской области назначили нового главу региона. Им стал Ермаганбет Булекпаев.

А экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек стал главой столицы. Его предшественник Алтай Кульгинов был назначен заместителем Премьер-Министра РК.

Пока страна следила за кадровыми перестановками и теплоснабжением страны, футбольные болельщики переживали за своих кумиров в мире спорта.

На этой неделе англичане уверенно переиграли Сенегал и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал, Хорватия в серии пенальти переиграла Японию, Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию, затем Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал, Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды. В субботу в четвертьфинале чемпионата мира по футболу Англия сыграла с Францией. Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре и вышла в полуфинал. Игра проходила на стадионе Эль-Байт и завершилась со счетом 2:1.

Таким образом стали известны все полуфиналисты чемпионата мира-2022 по футболу.

В первом полуфинальном матче встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Они сыграют в ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле. Во втором полуфинале сборная Франции встретится с командой Марокко в ночь с 14 на 15 декабря в Эль-Хауре.Предстоящая неделя будет еще жарче для болельщиков футбола. Пожелаем всем командам удачи!