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    Теплоэлектроцентрали модернизируют в Астане

    14 Января 2023, 23:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram проинформировал о ходе модернизации ТЭЦ города, передает МИА «Казинформ».

    «Город теплом обеспечивают наши ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проводим модернизацию на данных теплоэлектроцентралях. Так, на ТЭЦ-2 проектируем строительство седьмого и восьмого котла. Данные котлы дадут дополнительную мощность в 360 гигакалорий в час. Также планируем модернизировать турбину на ТЭЦ-2, она даст прирост электрической мощности на 35 мегаватт.

    На ТЭЦ-1 три газомазутных котла переведены на газ, прирост – 50 гигакалорий, также планируется замена дымовой трубы. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ.

    Также поставлена задача до следующего отопительного сезона ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 и две газовые тепловые станции. Данные меры позволят значительно увеличить как нынешнюю мощность теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек», - написал аким столицы.
    Астана Акимат Отопительный сезон ТЭЦ
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