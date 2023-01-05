Тепло подают в жилые дома пострадавшего от урагана Жанатаса

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - В Сарысуском районе проводится активная работа по ликвидации последствий ураганного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе визита в Сарысуский район поручил ответственным лицам оперативно решить вопросы подачи электроэнергии и тепла. В результате проделанной работы ранее возобновили подачу электричества, а теперь начали осуществлять меры по теплоснабжению.

В настоящее время ГКП «ЖаңатаСуЖылу» начали заполнять систему теплоснабжения водой, проводят работу по нормализации деятельности циркуляционных насосов. Планируется поэтапный запуск системы теплоснабжения города и полное подключение к отоплению всех домов в течение суток.

Напомним, ранее в результате сильного ветра произошло обрушение электрических столбов в городе Жанатасе, что вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. Было принято решение слить воду из системы теплоснабжения.



