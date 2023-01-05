Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тепло подают в жилые дома пострадавшего от урагана Жанатаса

    5 Января 2023, 17:55

    ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - В Сарысуском районе проводится активная работа по ликвидации последствий ураганного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

    Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе визита в Сарысуский район поручил ответственным лицам оперативно решить вопросы подачи электроэнергии и тепла. В результате проделанной работы ранее возобновили подачу электричества, а теперь начали осуществлять меры по теплоснабжению.

    В настоящее время ГКП «ЖаңатаСуЖылу» начали заполнять систему теплоснабжения водой, проводят работу по нормализации деятельности циркуляционных насосов. Планируется поэтапный запуск системы теплоснабжения города и полное подключение к отоплению всех домов в течение суток.

    Напомним, ранее в результате сильного ветра произошло обрушение электрических столбов в городе Жанатасе, что вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. Было принято решение слить воду из системы теплоснабжения.
    Жамбылская область Происшествия Акимат Погода Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    3,2 млрд тенге сэкономили на госзакупках в Жамбылской области в 2022 году
    Больше мест отдыха появится в строящихся жилых массивах Тараза
    В Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области от урагана пострадали 27 зданий
    Жамбылские полицейские раскрыли крупную кражу из сельского магазина электроники
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
    2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
    3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
    4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
    5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК
    Новости партнеров