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    Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе

    7 Декабря 2022, 08:32

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе тепло подано во все пострадавшие дома, сообщил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель оперативного штаба по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе — первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, по состоянию на 08:00 часов 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома. Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2.

    «Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшая в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК, усложняют эту работу. Всем жителям выражаем благодарность за терпение и рассчитываем, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована», - говорится в сообщении оперштаба по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе.

    Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.
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