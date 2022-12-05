Тепло подали в подвалы 71 многоэтажного дома в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По информации оперативного штаба о ситуации по восстановлению теплоснабжения в городе Экибастузе, произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных 71 многоэтажного дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Как рассказал руководитель оперативного штаба — первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, на сегодня завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов. Теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации. Оперативным штабом опубликован список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ.

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения. Позже временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области объяснил, почему 11 домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу. Он также назвал наиболее проблемные дома.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.









Фото: t.me/KZgovernment