Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня лишь на юго-востоке РК

    19 Октября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Со смещением циклона из районов Новой Земли, на большей части Казахстана пройдут дожди; на севере, северо-западе к концу недели – сильные осадки, дождь с переходом в снег. Лишь на юге 20 октября, на юго- востоке страны в течении второй половины недели, с уходящим антициклоном, ожидается теплая погода без осадков. В целом по республике прогнозируется усиление ветра, 22 октября на севере – гололед, в горных районах юга – гроза.

    Температуры воздуха:

    - на западе понижение ночью до 3-13 тепла до 3 мороза-7 тепла, днем от

    10-20 до 2-15 тепла;

    - на северо-западе ночью небольшое понижение от 3 мороза-8 тепла до 3

    мороза-5 тепла, днем понижение от 8-18 до 2-8 тепла;

    - на севере ночью повышение от 0-6 тепла до 0-10 тепла, днем

    понижение от 5-12 до 0-8 тепла;

    - в центре страны ночью повышение от 1 мороза-8 тепла до 3-9 тепла,

    днем основной фон 7-18 тепла;

    - на востоке основной фон 2 мороза-8 тепла, днем повышение от 3-15 до

    9-18 тепла;

    - на юге повышение ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-13 тепла, днем от

    12-20 до 12-26 тепла;

    - на юго-востоке повышение ночью от 5 мороза-6 тепла до 2 мороза-10

    тепла, днем от 5-15 до 15-25 тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая