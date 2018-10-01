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Теплица появилась в одной из атырауских школ

9 Октября 2018 18:00 69
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Теплица появилась в одной из атырауских школ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые открылась школьная теплица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Она была подарена средней школе № 23 имени Ахмета Байтурсынова членом Атырауской городской фракции партии «Нұр Отан», депутатом городского маслихата Алибеком Семгалиевым.

«Мы обязаны прививать трудолюбие подрастающему поколению. Поэтому я сразу же выразил поддержку проекту теплицы руководства школы №23. Учреждение расположено в округе, где меня избрали депутатом. Я передал теплицу детям. В ней проведены необходимые коммуникационные системы. Главное - ребята довольны. Дети, которые ходят на кружок фотодизайна, уже успели посадить свои первые растения.  Они планируют украсить теплицу зелеными насаждениями ближе к марту», - сказал Алибек Семгалиев.

Отметим, что школьный проект «Экологическая теплица» подразумевает расширение знаний детей о растениях, ведение практических работ по биологии. То есть учащиеся будут учиться выращивать растения, тем самым учась бережно относиться к окружающей среде.

 

Автор: Абай Абылайулы

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

 

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Ключевые слова: Образование, Экология, Атырауская область, Благотворительность,
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