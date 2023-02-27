Тепличный комплекс открылся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В сельском округе Акжайык Махамбетского района Атырауской области открылся промышленный тепличный комплекс мощностью до 1 600 тонн продукции. Его площадь – четыре гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем регионе впервые открывается уникальный тепличный комплекс. Я хочу поздравить всех с этим прекрасным событием. В поручении Главы государства Касым-Жомарта Токаева сделан важный акцент на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе работающего в обеспечении продовольственной безопасности. Открытие тепличного комплекса принесет пользу не только жителям Махамбетского района, он имеет важное значение для всей сельскохозяйственной сферы нашей области. Кроме того, это создание новых рабочих мест. Успехов вам в этом деле», - сказал на церемонии открытия комплекса аким области Серик Шапкенов.

Стоимость проекта более 3 млрд тенге. Комплекс состоит из трех блоков, первый из которых и открыли. Большинство из более 60 сотрудников, работающих в теплице, местные жители.

Мощность составляет 900 тонн помидоров и 700 тонн огурцов в год. В настоящее время в теплице выращиваются томаты голландского сорта «Merlice» и огурцы сорта «Golden». За девять месяцев с каждого куста планируется получать по 18 кг урожая в сутки.

Работа комплекса автоматизирована. Благодаря системе капельного орошения каждое растение получает необходимую влагу и удобрения.

В будущем планируется увеличить площадь тепличного комплекса до 16 га.



