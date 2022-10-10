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Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Октября 2022, 11:10
Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур. На западе страны ожидаются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет»,

«В начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под властью европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур. На запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с ним здесь ожидается пасмурная, дождливая погода. На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке до 13-18 тепла и на юге до 20-25 тепла, а на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


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