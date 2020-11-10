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    Теперь женщин в 3 раза больше: сформирован список Nur Otan в маслихат Шымкента

    10 Ноября 2020, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередной конференции Шымкентского городского филиала «Nur Otan» сформирован партийный список в маслихат и определены кандидаты в партийный список Мажилиса Парламента. Также утверждена городская предвыборная программа и избраны делегаты для участия в XX Съезде партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата «Nur Otan».

    Так, из участников праймериз с наивысшим рейтингом и с учетом квоты филиала сформирован партийный список в маслихат города из 60 кандидатов по принципу 2 человека на 1 место.

    Как показал анализ, представленность женщин в списке увеличилась в 3 раза - с 11 до 30%, а молодежи до 35 лет – с 0 до 20%. Средний возраст кандидатов снизился с 49 до 44 лет. Из действующих депутатов в новый список вошли всего 8 человек.

    Больше всех в списке представителей малого и среднего бизнеса – 30%, сферы образования – 17%, неправительственных организаций – 12% и др.

    В ходе конференции прошли дебаты среди кандидатов в партийный список в Мажилис. Из 8 претендентов партийцы посредством информационной системы «Праймериз» выбрали 4 кандидатов в соответствии с городской квотой представленности.

    Наибольшее число голосов набрали действующий депутат нижней палаты Парламента Берик Оспанов, секретарь городского маслихата Гани Ташкараев, председатель профсоюзного объединения Берик Бекжанов и директор школы-интерната Жадыра Танатарова.

    По словам председателя филиала, акима города Мурата Айтенова, 98% из 685 предложений, поступивших от населения в период праймериз, нашли свое отражение в предвыборной программе Шымкента.

    «Учитывая основные вопросы от населения, мы определили 10 приоритетов, которые необходимы для экономического и социального развития города. Партия «Nur Otan» всегда сдерживала свои обещания. Уверен, что эта программа при поддержке горожан будет полностью реализована», – сказал он.

    Напомним, что ранее партия «Nur Otan» опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

    Так, 11 ноября состоится конференция в городе Алматы, 12 ноября – в городе Нур-Султан. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях - 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

    Стоит отметить, что дебаты среди кандидатов на городских и региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз.

    В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Политические партии Шымкент Общество Выборы-2021
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