Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимых реформах в структуре МВД, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ключевым направлением реформ, в соответствии с установками Главы государства, является переход на сервисную модель работы полиции. На первоначальном этапе был реорганизован Комитет административной полиции. Он освобожден от функций охраны (10 233 ед.) и ориентирован на выполнение трех задач. Это профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
Министр добавил, что основная роль в предупреждении правонарушений теперь отводится участковым инспекторам.
«В этой связи приняты меры по повышению их статуса. Теперь они наделены правом внесения представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений»,- пояснил Ерлан Тургумбаев.
Было отмечено, что расширена компетенция участковых по рассмотрению четырех дополнительных административных правонарушений:
- «Нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время;
- «Нарушение запрета потребления табачных изделий»;
- «Нарушение административного надзора»;
- «Создание препятствий для движения транспортных средств».
«Теперь участковые будут обладать еще большим правом. Прорабатываются вопросы штатного укрепления данной службы. За каждым сельским участковым закрепляется помощник, статус которых закреплен законодательно», - добавил Ерлан Тургумбаев.
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