Теперь о свободных местах на кладбище можно будет узнать на сайтах акиматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут утверждены новые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местные исполнительные органы бесплатно выделяют земельный участок не менее 6 кв. м, но не более 8,1 кв.м для захоронения каждого умершего гражданина или лица с неизвестным местом жительства из земель общего пользования, на которых расположен кладбищенский некрополь. Территория кладбища состоит из участков, выделяемых в ряды кладбищ и обустроенных проездами для автомобильного транспорта и проездами к участкам кладбища», - говорится в проекте приказа министра национальной экономики, размещенном на портале Открытые НПА.

Кроме того, согласно новым требованиям, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей обязуются оказывать следующие услуги:

- сводить данные (сведения) учета и регистрации земельных участков для кладбищ;

- контролировать соблюдение условий договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ;

-размещать актуальную информацию по занятым и не занятым участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 21 сентября.