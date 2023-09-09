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    20:35, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Теперь о свободных местах на кладбище можно будет узнать на сайтах акиматов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут утверждены новые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Местные исполнительные органы бесплатно выделяют земельный участок не менее 6 кв. м, но не более 8,1 кв.м для захоронения каждого умершего гражданина или лица с неизвестным местом жительства из земель общего пользования, на которых расположен кладбищенский некрополь. Территория кладбища состоит из участков, выделяемых в ряды кладбищ и обустроенных проездами для автомобильного транспорта и проездами к участкам кладбища», - говорится в проекте приказа министра национальной экономики, размещенном на портале Открытые НПА.

    Кроме того, согласно новым требованиям, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей обязуются оказывать следующие услуги:

    - сводить данные (сведения) учета и регистрации земельных участков для кладбищ;

    - контролировать соблюдение условий договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ;

    -размещать актуальную информацию по занятым и не занятым участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

    Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 21 сентября.


    Теги:
    Акимат Общество Другие государственные органы для mail.ru
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