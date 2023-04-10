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    Теперь казахстанцы могут онлайн регистрировать ОСИ и проводить голосование

    10 Апреля 2023, 21:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции совместно с Мининдустрии и Министерством цифровизации реализовали проект по созданию объединения собственников имущества и его регистрации, который предусматривает онлайн-голосование с проверкой кворума и подачи заявки на регистрацию с приложением электронного протокола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Мининдустрии РК.

    Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управ.дом».

    «Таким образом, благодаря интеграции государственных баз данных и цифровых площадок услуга регистрации ОСИ онлайн стала доступна для казахстанцев. Готовое решение предлагает проект «Управ.дом», - говорится в сообщении ведомства.

    Проект предусматривает проведение голосования в онлайн-формате, в частности, онлайн-сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола, а также возможность направить электронный протокол, подписанный председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных «Юридические лица» для электронной регистрации ОСИ.

    «Ожидается, что данный проект обеспечит прозрачность деятельности ОСИ, исключит мошеннические действия и бумажный документооборот, а также автоматизацию процессов при управлении домом», - отметили в Мининдустрии.

    К слову, для удобства пользователей подготовлены специальные обучающие видеоролики.

    Приложение «Управ.дом» можно скачать по ссылке.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ЖКХ Минюст Цифровой Казахстан Общество МИИР РК
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