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    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать

    5 Ноября 2022, 13:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает МИА «Казинформ».

    В ходе выступления на церемонии подписания законов Глава государства сообщил, что в принятых Парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

    Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.

    В ходе торжественной церемонии Глава государства подписал шесть законов:

    1. Конституционный закон Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан»;

    2. Конституционный закон Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан»;

    3. Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»;

    4. Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;

    5. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;

    6. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях».
    Президент Казахстана Выборы Конституция Реформы Токаева
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