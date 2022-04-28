Теннисисты-юниоры из РК пробились в полуфинал зонального отбора к чемпионату мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели завершились четвертьфинальные матчи квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному первенству планеты по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Сборная Казахстана победила одну из сильнейших команд Азии - Гонконг со счетом 2:0.

Первый балл нашей команде принес Дамир Жалгасбай, разгромивший оппонента 6:3, 6:1. В следующей игре Зангар Нурланулы закрепил преимущество казахстанцев, победив соперника – 6:4, 6:1.

Таким образом, завтра подопечным Сергея Квака в полуфинале предстоит сыграть против Южной Кореи, которая в драматичном матче одолела Индию - 2:1.

В финальный этап пробьются три команды.

Накануне казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира.

Ранее сообщалось , что в Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under наши юниоры разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 3:0.

Честь страны на престижном командном турнире защищают Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков.