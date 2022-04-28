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    Теннисисты-юниоры из РК пробились в полуфинал зонального отбора к чемпионату мира

    28 Апреля 2022, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели завершились четвертьфинальные матчи квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному первенству планеты по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Сборная Казахстана победила одну из сильнейших команд Азии - Гонконг со счетом 2:0.

    Первый балл нашей команде принес Дамир Жалгасбай, разгромивший оппонента 6:3, 6:1. В следующей игре Зангар Нурланулы закрепил преимущество казахстанцев, победив соперника – 6:4, 6:1.

    Таким образом, завтра подопечным Сергея Квака в полуфинале предстоит сыграть против Южной Кореи, которая в драматичном матче одолела Индию - 2:1.

    В финальный этап пробьются три команды.

    Накануне казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира.

    Ранее сообщалось , что в Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under наши юниоры разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 3:0.

    Честь страны на престижном командном турнире защищают Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Теннис
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