Теннисистки Нупбай и Арыстанбекова завоевали 10-й юбилейный титул ITF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Индии завершился теннисный турнир второй категории – J200 DELHI. Самая титулованная пара Казахстана в возрасте до 18 лет - Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова - в финале уверенно обыграла дуэт из Таиланда со счетом – 6:3, 6:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В прошлом году казахстанки вместе выиграли семь турниров серии ITF Juniors, а всего таких побед уже 10.

«Приятно выиграть турнир в начале года. Очень довольна своим сегодняшним уровнем и, надеюсь, что и дальше буду в такой же форме. Спасибо моей напарнице, Асылжан, у нас были трудные матчи на турнире, но мы с ними справились» - сказала Айя Нупбай.



«Этот титул очень важен для нас, потому что он для нас с Айей 10-й в карьере. Выиграть трофей в начале нового теннисного сезона – это придаст больше энергии на весь сезон. Спасибо Федерации тенниса Казахстана и всему тренерскому штабу академии Team Kazakhstan» - сказала после игры Асылжан Арыстанбекова.



Фото: ktf.kz



