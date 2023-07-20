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    Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Чехии

    20 Июля 2023, 23:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с латвийкой Дарьей Семенистой одержала вторую победу на турнире ITF в Оломоуце (Чехия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В четвертьфинале Жибек Куламбаева и Дарья Семенистая встретились с чешскими теннисистками Анетой Лабутковой и Иваной Себестовой и победили их в двух сетах — 6:4, 6:2. В полуфинале казахстанско-латвийский дуэт встретится с Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой, которые также представляют Чехию.

    Ранее Жибек Куламбаева (422-е место в рейтинге WTA) выступила на турнире в Оломоуце в одиночном разряде, однако потерпела поражение в первом круге от швейцарской теннисистки Леони Кюнг (506-е место) — 6:3, 2:6, 5:7.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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