Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в финал домашнего турнира

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в парном разряде турнира серии ITF казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной уже в одном шаге от трофея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной обыграли в полуфинале пару Алена Фалей (Белоруссия)/Мария Шолохова (Россия). Вся борьба развернулась в первом сете, где дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказался казахстанско-российский дуэт. А вот во второй партии силы оппоненток Куламбаевой и Сухотиной хватило лишь на стартовые четыре розыгрыша, после которых счет в сете был ничейным 2:2. После этого фавориты забрали четыре розыгрыша кряду, в том числе два – на подаче белорусско-российской пары: 6:2 – и Куламбаева с Сухотиной в субботу 23 апреля сыграют со второй парой соревнований, россиянками Ксенией Зайцевой и Екатериной Маклаковой.

В одиночном разряде Жибек не сумела пройти четвертьфинальную стадию. Она уступила россиянке Татьяне Барковой – 6:2, 2:6, 0:6.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле.



