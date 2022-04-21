Теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Юлия Путинцева в стартовой игре одолела Магду Линетт из Польши. Игра, которая продолжалась два часа с небольшим, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанка выполнила одну подачу на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде Путинцева сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции. Матч пройдет 21 апреля.

Еще один казахстанец 33-я ракетка мира Александр Бублик, уступил финну Эмилу Руусувуори, занимающему 73-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 3:6, 1:6 во втором круге турнира в Барселоне.

Ранее сообщалось, что теннисист Дмитрий Попко завершил выступления на турнире в Праге.



